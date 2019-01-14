الانهيارات على طاولة وزارة الاشغال

تابع وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فينانوس، أوضاع انهيارات الاتربة والصخور التي تحصل على الطرقات من جراء الامطار والسيول التي هطلت، مع المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس ومستشاره بيار بعقليني وفرق عمل الوزارة المتواجدة على الارض منذ بدء العاصفة وهي تعمل على ازالة الاتربة والصخور.

وأشار المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس الى “ان ورش الوزارة تعمل على ازالة الردميات منذ الصباح على اوتوستراد شكا بإتجاه بيروت لإعادة فتح الطريق أمام السيارات، حيث وصل الانهيار الى منتصف الفاصل الوسطي بين المسلكين الغربي والشرقي ما ادى الى قطع اتوستراد شكا بالإتجاهين وتحويل السير الى طريق حامات”. وطلب من المواطنين “التقيد بإرشادات قوى الامن الداخلي حفاظا على سلامتهم”.

وأبلغ بولس الوزير فنيانوس “ان جرافات الوزارة تعمل على فتح الطريق الرئيسي بين بريح الفوارة- عين المعاصر بعد انهيار الصخور والاتربة نتيجة الامطار التي تساقطت”.