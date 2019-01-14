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الثلوج تراكمت.. إليكم الطرقات السالكة وغير السالكة في لبنان

المصدر: وكالات 0

نشر الحساب الخاص بـ”قوى الأمن الداخلي” عبر “تويتر” أحوال الطرقات في بعض المناطق اللبنانية، بسبب تراكم الثلوج ولغاية السادسة صباحًا.

وأشارت قوى الأمن الى أنّ الطرقات المقطوعة هي: ترشيش – زحلة، معاصر الشوف – كفريا، جرد مربين – الهرمل، والهرمل – القبيات.

وأفادت أنّ الطرقات السالكة لسيارات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية فهي: ضهر البيدر، الطرقات المؤدية الى مراكز الثلج في كفردبيان، طريق المديرج صعوداً، طريق الأرز حتى المصعد الكهربائي، معاصر الشوف والباروك وإهدن.

وأوضحت أنّ الطرقات السالكة هي: شبعا – راشيا الوادي وشبعا – الهبارية.

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