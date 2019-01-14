الثلوج تراكمت.. إليكم الطرقات السالكة وغير السالكة في لبنان

نشر الحساب الخاص بـ”قوى الأمن الداخلي” عبر “تويتر” أحوال الطرقات في بعض المناطق اللبنانية، بسبب تراكم الثلوج ولغاية السادسة صباحًا.

وأشارت قوى الأمن الى أنّ الطرقات المقطوعة هي: ترشيش – زحلة، معاصر الشوف – كفريا، جرد مربين – الهرمل، والهرمل – القبيات.

وأفادت أنّ الطرقات السالكة لسيارات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية فهي: ضهر البيدر، الطرقات المؤدية الى مراكز الثلج في كفردبيان، طريق المديرج صعوداً، طريق الأرز حتى المصعد الكهربائي، معاصر الشوف والباروك وإهدن.

وأوضحت أنّ الطرقات السالكة هي: شبعا – راشيا الوادي وشبعا – الهبارية.

حالة الطرقات الجبلية لغاية الساعة 6:00 من تاريخ يوم الإثنين الواقع فيه 14/1/2019