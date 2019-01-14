موقع أونلي ليبانون الإلكتروني

أخبار لبنان

الى اللبنانيين … تدابير السير خلال انعقاد القمة

المصدر: وكالات 0

أعلن المنسق العام للجنة العليا العميد جوزف نحاس خلال مؤتمر خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا للقمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية عن الإجراءات الأمنية التي ستتخد خلال انعقاد القمة، مشيراً الى أن “يومي السبت 2019/01/19 والأحد 2019/01/20، تتخذ تدابير سير استثنائية على الطرق المؤدية من مطار رفيق الحريري الدولي الى وسط مدينة بيروت على الإتجاهين”.

بدوره، شدد قائد سرية سير بيروت العقيد عماد الجمل على أنه ” سيتم منع السير على اوتوستراد المدينة الرياضية، نفق سليم سلام، جادة شارل الحلو، النفق المؤدي الى فندق فينيسيا بالإتجاهين يوم السبت 2019/01/19 من 06:00 صباحاً وحتى انتهاء وصول رؤساء الوفود والأحد 2019/01/20 من الساعة 06:00 صباحاً وحتى انتهاء مغادرة رؤساء الوفود”.

المصدر: ليبانون ديبايت

قد يعجبك ايضا
أخبار لبنان

MIRIAM آتية وتبلغ ذروتها في هذا اليوم.. عواصف وبرد قارس وتحذيرات هامة من أجل سلامتك!

أخبار لبنان

الانهيارات على طاولة وزارة الاشغال

أخبار لبنان

هذا ما طلبته قوى الأمن من المواطنين أثناء العاصفة! (فيديو)

أخبار لبنان

رولا الطبش: نعم دعمتُ المملكة ولن أعتذر لأحد!