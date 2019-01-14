تكليف الحرس الجمهوي حفظ أمن القمة العربية… وهذه اجراءاته

طلب قائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم خليل الفغالي اتخاذ اجراءات خلال انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وجاء في نص الطلب:

“1- بموجب قرار المجلس الاعلى للدفاع الرقم 47/2018 كلف لواء الحرس الجمهوري بحفظ أمن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها في بيروت في 20/1/2019 وتوضع بتصرفه لهذه الغاية القوى اللازمة من الاجهزة الامنية والعسكرية.

2- سيتم البدء بتنفيذ التدابير الامنية الخاصة بالقمة اعتبارا من 14 الحالي بشكل تصاعدي وتكتمل مئة بالمئة في 18 منه الساعة صفر (غلق بقعة العزل) وتستمر حتى انتهاء اعمال القمة ومغادرة الوفود كافة.

3- يقتضي اتخاذ بعض الاجراءات والتدابير الخاصة الاضافية خلال انعقاد القمة لضمان أمن وسلامة المشاركين ودرء أي تهديد أمني للقمة.

4- بناء على ما تقدم يرجى الطلب الى الوزارات والسلطات المعنية اجراء ما يلي:

أ- وقف العمل بتراخيص الاسلحة اعتبارا من 14/1/2019 ولغاية 21/1/2019 ضمنا في مدينة بيروت وضواحيها.

ب- عدم منح إي تراخيص للاعتصام او التظاهر خلال الفترة الممتدة من 14 الحالي لغاية 21 منه.

ج- منع تحليق الاجسام الطائرة (درون – منطاد…) فوق بقعة العزل اعتبارا من 14 الحالي ولغاية 21 منه ضمنا.

د- منع سير الشاحنات في مدينة بيروت وضواحيها اعتبارا من 17/1/2019 الساعة صفر ولغاية 21 منه الساعة 24.

هـ منع تحليق الطائرات المدنية (رحلات، تدريب …) فوق بعقة العزل في 20 الحالي.

و- وقف العمل في جميع الورش والاعمال ضمن بقعة العزل وعلى مسالك الانتقال اعتبارا من 17 الحالي ولغاية 21 منه ضمنا.

ز- تعميم التدابير المطلوبة عبر وسائل الاعلام وعلى عدة أيام متتالية”.