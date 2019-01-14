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في الغازية: كارثة كادت تقع بسبب “أفضلية المرور”.. هجوم وطعنات!

المصدر: وكالات 0

حصل إشكال في بلدة الغازية نطاق فصيلة مغدوشة بسبب “أفضلية المرور”، بين المدعو ي. ح. من جهة وأشخاص مجهولين على متن سيارتين.

وعمل المجهولون على إقفال الطريق أمام سيارة المدعو ي. أمام ملحمة الغازية وتهجموا عليه بالضرب داخل الملحمة. وقد اصيب من جراء الهجوم بطعنة سكين في جبينه كما أصيب شقيقه ح. بطعنة سكين في فخده ما استدعى نقلهما الى مستشفى الراعي في الغازية، عدا عن إصابة إ. بطعنة في أصابع يده، ثم فرّوا إلى جهة مجهولة تاركين السيارتين في المكان.

وبنتيجة المتابعة عُرف من الأشخاص المعتدبن شخص يدعى ع. ح. مجهول باقي الهوية سكان مدينة صيدا.

المصدر: لبنان24

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