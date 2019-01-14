لا تصدقوا “رسائل العاصفة”!

أصدر المدير العام للطيران المدني بالإنابة المهندس محمد شهاب الدين توضيحاً، أشار فيه الى أنّه “درج في الآونة الاخيرة تناقل رسائل صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية تنتحل صفة رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، وتتضمن معلومات ملفقة لا تمت الى الحقيقة بصلة وتخلق حالة هلع في صفوف المواطنين”.

وتطرّق الى “انتشار هذه الرسائل الصوتية بشكل واسع سبب بلبلة وقلقا في المجتمع اللبناني عموما، وأثر سلبا على صدقية مصلحة الأرصاد الجوية”.

لذلك، تحرص المديرية العامة للطيران المدني على التأكيد، أن “مصلحة الأرصاد الجوية في هذه المديرية هي المصدر الرسمي الوحيد المعتمد لاصدار وتعميم المعلومات المتعلقة بأحوال الطقس. علما أن المديرية العامة للطيران المدني ستبلغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالموضوع ليصار الى ملاحقة منتحلي صفة موظفي مصلحة الأرصاد الجوية استنادا للقوانين المرعية الاجراء”.