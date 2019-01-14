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للبنانيين: شتاء هذا العام مختلف.. الأمطار والثلوج ستتساقط حتى هذا الشهر!

المصدر: وكالات 0

تزامناً مع استعداد اللبنانيين إلى وصول العاصة “ميريام”، أوضح مارك وهيبة رئيس مركز الرصد الجوي في مطار بيروت الدُّولي أنّ “حالة الطقس التي تسيطر على لبنان حالياً تعد طبيعية ومنتظرة عادة في فترات موسم الشتاء”.

وأضاف وهيبة: “نتوقع فصل شتاء حقيقيا هذه السنة يصطحب معه أمطارا غزيرة وتساقط ثلوج لطالما شهدناها في هذا الوقت في سنوات ماضية وقد يستمر لغاية شهري شباط وآذار”.

وأكّد وهيبة أنّه سيكون هناك فرق يوماً واحداً يفصل ما بين المنخفضين الجويين اللذين سيخيمان على مناخ لبنان بحيث يحمل الأول الأمطار والرياح (تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة) فيما يتميز الثاني بتساقط الثلوج.

وعمّا إذا من المتوقع حصول انهيارات وانجرافات وسيول وفيضانات كما شهدنا في العاصفة الأولى، قال وهيبة: “نعم من المتوقع ذلك لأنّ التربة لا تزال رطبة ومشبعة بالمياه الغزيرة التي هطلت في الأسبوع الماضي. وهذا الأمر سيساهم في تصدع بعض الأراضي الترابية التي ستؤثّر بدورها على الطرقات المحيطة بها خصوصا أن نسبة تساقط الأمطار ستكون غزيرة”.

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