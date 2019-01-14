“ميريام” تواصل فرض سيطرتها.. كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

أشار رئيس دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية المهندس عبد الرحمن زواوي، في اتصال مع “لبنان 24″، إلى أنّ “المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر المتوسط منذ نهار أمس الأحد، يستمر بشكل متقطع مع حدوث إنفراجات واسعة خلال نهار الثلاثاء، إذ تساقطت الأمطار المتقطعة خصوصاً في المناطق الجنوبية صباحاً، لتعود ابتداءً من المساء في مختلف المناطق وتشتد أحياناً حتى منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء”.



وأضاف زواوي: “ابتداءً من فجر الثلاثاء هناك انحسار بالأمطار تزامناً مع اشتداد بسرعة الرياح تدريجياً خلال النهار، تصل بحدّها الأقصى بعد الظهر خصوصاً في المناطق الشمالية إلى حدود الـ90 كليومتر\الساعة، ليكون نهار الثلاثاء غائم جزئياً”.

وتابع: “بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، أي فجر الأربعاء، تعود الأمطار والثلوج على المرتفعات مع اشتداد بسرعة الرياح، وتساقط الأمطار يكون غزيراً خلال يوم نهار – الأربعاء إبتداءً من الصباح، مع انفخاض تدريجي بدرجات الحرارة يؤدّي إلى تساقط الثلوج على ارتفاعات منخفضة مع تقدّم ساعات النهار، لتبلغ الذروة ليل الاربعاء – الخميس حيث يصل تساقط الثلوح على ارتفاع 700.

وأوضح أنّ “تساقط الثلوج يستمر فجر الخميس ليلامس الـ 600 متر في المناطق الشمالية، لتنحسر العاصفة “ميريام” التي تكون قد سيطرت على لبنان منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الخميس مع رياح شمالية غربية تؤدّي إلى تكوّن طبقات من الجليد على ارتفاع 700 وما فوق.

ولفت زواوي إلى أنّ “الطقس يبدأ بالتحسّن ابتداءً من بعد ظهر الخميس المقبل، مع ارتفاع خجول وتدريجي بدرجات الحرارة ابتداءً من نهار الجمعة، ليكون طقس عطلة نهاية الأسبوع جيّداً”.

المصدر: لبنان 24