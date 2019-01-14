أفادت معلومات “الجديد” أن السيد حسن نصرالله على رأس عمله وبكامل نشاطه وبصحة جيدة، مشيرة الى ان اول خطاب له سيكون في ١١ شباط ذكرى انتصار الثورة الايرانية والخطاب الثاني في ١٦ شباط ذكرى اغتيال القادة الشهداء.

وأوضحت المعلومات أن كل ما يُسرب من مقاطع صوتية للسيد نصرالله، (ومنها الرسالة الصوتية المرفقة أعلاه)، مأخوذ من خطابات قديمة ولم يتوجه نصرالله بأي “صوتية” للجمهور.

وكان قد غرّد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، أمس، نافياً الادعاءات الإسرائيلية حول صحة الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله.