MIRIAM آتية وتبلغ ذروتها في هذا اليوم.. عواصف وبرد قارس وتحذيرات هامة من أجل سلامتك!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انحسار للأمطار وارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح بسرعة (65 كلم/س) تؤدي لظهور طبقات من الغبار تشتد تدريجيا خلال النهار لتبلغ ذروتها ليل الثلاثاء/الأربعاء سرعة تفوق 100 كلم/س. نحذر من خطر تساقط اللوحات الاعلانية واقتلاع الأشجار كما يرتفع موج البحر بين (5 و6 أمتار).

-الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، يشتد تدريجيا يوم الثلاثاء ويتحول مساء لعاصفة (MIRIAM) تستمر حتى صباح يوم الخميس.

ملاحظة: إن مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني هي المرجع الرسمي الوحيد المخول اصدار النشرات الجوية المختصة بتقدير أحوال الطقس في لبنان وتسمية العواصف، ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الرسائل الصوتية المنسوبة إلى الارصاد الجوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءا من 1200 وما فوق.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انحسار للأمطار وارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح بسرعة (65 كلم/س) تؤدي لظهور طبقات من الغبار تشتد تدريجيا خلال النهار لتبلغ ذروتها ليل الثلاثاء/الأربعاء، سرعة تفوق 100 كلم/س. نحذر من خطر تساقط اللوحات الاعلانية واقتلاع الأشجار كما يرتفع موج البحر بين (5 و6 أمتار).

الأربعاء: غائم فجرا مع رياح شديدة ترفع موج البحر (بين 6 و7 أمتار)، تتساقط أمطار غزيرة وزخات من البرد مصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول وانجرافات التربة، تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1300 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة لتلامس 600 متر خاصة في أقصى الشمال.

-الحرارة على الساحل من 9 الى 18 درجة، فوق الجبال من درجة الى 12 درجة، في الارز من -2 الى 4 درجات، في الداخل من 4 الى 12 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 32,1 ملم 325,4 ملم 761,3 ملم 418,0 ملم

بيروت 34,6 ملم 221,9 ملم 558,6 ملم 399,0 ملم

زحلة 34,9 ملم 181,3 ملم 514,3 ملم 267,0 ملم

صور 12,1 ملم /ملم 458,6 ملم /ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 و 40 كلم/س، تشتد أحيانا لتصل الى 50 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء احيانا بسبب الضباب وغزارة المتساقطات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%

-حال البحر: هائج، يتحول غدا إلى عاصف وعاصف جدا رارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي:759 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,51