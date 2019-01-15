إتجاه الى إعلان “عطلة” يوم الجمعة.. وهذه الشوارع ستُقفل خلال الـWeekend!

جرى تداول معلومات عن اتّجاه الى إصدار مذكّرة رسميّة بإقفال الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات التربويّة يوم الجمعة بسبب انعقاد القمة العربيّة الاقتصاديّة في بيروت، بحسب ما ذكرت MTV.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للقمة قد أعلنت في مؤتمر صحافي أمس الإثنين أنّه سيجري اتخاذ تدابير أمنية مشددة داخل المطار وفي محيطه طيلة فترة وصول الوفود والمشاركين بالقمة الى لبنان وحتى مغادرتهم، وتسهيل إنجاز

كما ستقام التدابير على مسالك الانتقال من المطار الى مقرات الإقامة في بيروت، وقد تمّ إنشاء بقعة أمنية تتضمن مقرات إقامة الوفود المشاركة ومقر المؤتمر بهدف حماية الوفود طيلة فترة القمة، وحدودها كالآتي:

تقاطع شارع شفيق الوزان مع شارع جورج حداد شرقا (مقابل قاعدة بيروت البحرية)

تقاطع شارع وفيق سنو مع شارع إبن سينا غربا (تقاطع الـ Hard Rock Café)

الواجهة البحرية شمالا

خط مواز لشارع ويغان حتى شارع فخر الدين جنوبا.

وبحسب اللجنة، ستقفل البقعة الأمنية اعتبارا من يوم الجمعة 2019/01/18 من الساعة صفر ولمدة 3 ايام، على ان يسمح بالدخول الى البقعة لحملة البطاقات الصادرة عن الهيكلية الأمنية – قسم إصدار البطاقات وهم: المقيمون داخل البقعة، والوفود المشاركة، والإعلاميون المحليون العرب والأجانب، والقاطنون داخل البقعة، والعاملون في خدمة المؤتمر (فنادق، لجنة منظمة، تقنيين)، والمؤسسات المسموح لها بالعمل (التي لا تؤثر على المهمة)، والقوى الأمنية المكلفة بالمهمة”.