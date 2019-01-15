انهيار ثلجي على مرتفعات عيناتا البقاعية.. أضرار جسيمة!

حصل انهيار ثلجي في محلة الشعنينة على مرتفعات بلدة عيناتا البقاعية ألحق أضرارا جسيمة بالأشجار المثمرة التي جرفتها وغمرتها الثلوج، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

ولفت رئيس بلدية عيناتا ميشال نصر رحمة أن “الانهيار الثلجي الجارف تسبب بأضرار كبيرة في حيطان الدعم التي تهدم بعضها، وببعض البيوت الزراعية، كما قضى على أكثر من 3000 شجرة مثمرة بحسب التقديرات الأولية”.

وطالب الهيئة العليا للاغاثة “بالتعويض على الأضرار التي لحقت بالمزارعين، مع الإشارة إلى خسارة مزارعي عيناتا كامل موسم التفاح نتيجة انهمار حبات البرد الكبيرة التي أتلفت الثمار على الأشجار قبل القطاف في فصل الخريف الماضي”.