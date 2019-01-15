حادثة غريبة عند الحدود الجنوبية.. مستوطن يرمي “كيساً” ويختفي

ذكرت معلومات أمنية لـ”لبنان 24″ أنّ المشتبه فيه الذي شوهد في المنطقة الحدودية قادماً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، لم يتم القبض عليه بعد والبحث مازال جارياً لتوقيفه.

وأوضحت أنّ عمّالاً في ورشة بناء شاهدوا شخصاً غريباً عن المنطقة، وعندما توّجهوا إليه بالحديث، لم يجب ولاذ بالفرار. وأفيد بأنّ العمّال حاولوا اللحاق به لكنّهم لم يعثروا عليه، مع الإشارة إلى أنّ القوى الأمنية عثرت على كيس رماه المشتبه فيه، وتبيّن أنّ عليه عبارات باللغتين العبرية والإنكليزية، كما عُثر على جواز سفر أميركي في المكان.



تجدّر الإشارة إلى أنّ المسلك الذي اجتازه الشخص المشتبه فيه هو نفس المسلك الذي كان سلكه قبل عامين نجل العميل الإسرائيلي أحمد شبلي، جهاد شبلي قادماً من إسرائيل.

من جهتها، أوردت قناة “الجديد” معلومات مفادها أنّ “إحدى الأوراق التي عُثر عليها تشير الى أنّه أجنبي من مواليد العام 1986. وفيما رجّحت معلومات “الجديد” أن يكون “المستوطن” فرّ إلى داخل الأراضي المحتلّة”، ذكرت معلومات أخرى أنّه قد يكون لا يزال مختبئًاً داخل الأراضي اللبنانية في منطقة الخرزة داخل خلة الصرة، فيما تعمل مخابرات الجيش على البحث عنه لتوقيفه.