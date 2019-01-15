خبير جيولوجي: لهذه الأسباب حصل الإنخساف في برج رحال

إستمع عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، في إطار متابعته للحادثة الطبيعية والإنخساف الذي حصل على أوتوستراد الجنوب في بلدة برج رحال جراء العاصفة الأخيرة، إلى شرح مفصل من خبير جيولوجي عن طبيعة هذه الأرض.

وبحسب الخبير فإنّ طبيعة أرض برج رحال طينية طبشورية، “تنتفح في الشتاء مادتها الصلصالية وتصبح الكتلة موحلة وتتحرك، وبالتالي فإن العمل عليها خطر، لذا كان يجب عدم تمرير طرقات فوق طبقات مارلية طبشورية عائدة للطبشوري الأعلى “السينونيان”. ولفت الخبير الى أنّ الانهيار الذي حصل والانهيارات اللاحقة المتوقعة، سببها هذه التربة المشبعة بالرطوبة والسهلة الانهيار.

بدوره سأل الموسوي عن سبل المعالجة، فإقترح الخبير الجيولوجي تجليل الجبل لتخفيف الارتفاع، فضلا عن التدعيم وزرع الجلول بالأشجار الحرجية، لأن حائط الدعم حل غير مستدام وآيل الى السقوط لاحقا.