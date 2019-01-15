“سندعم الجيش إذا”.. هكذا رّد لبنان على طلبات ديفيد هيل!

كتبت صحيفة “الجمهورية”: “عُلم انّ غالبية المسؤولين اللبنانيين شدّدوا امام وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل على ضرورة تفهّم الوضع اللبناني، إن بحكم تركيبته الداخلية، وإن بحكم جواره، وبالتالي فإن المسؤولين طالبوا هيل بأن تعمل إدارة بلاده على تحييد لبنان ومساعدته على القضايا التي يشكو هو منها، وليس فقط على القضايا التي تشكو واشنطن منها.



وفي هذا السياق طرح رئيس الجمهورية ووزير الخارجية موضوع إعادة النازحين السوريين الى بلادهم وحسم موضوع استمرار اللاجئين الفلسطينيين على اراضيه في شكل استيطاني، ودعم لبنان اقتصادياً وعدم ممارسة ضغط عقابي عليه بسبب ايران أو “حزب الله” وكذلك مواصلة الادارة الاميركية دعم الجيش اللبناني.

ويبدو من خلال المعلومات المتوافرة، انّ الجواب الواضح الذي اعطاه هيل يتعلق بإلاستمرار الاميركي في دعم الجيش، على ان تمارس الدولة اللبنانية سياسة واضحة حيال “حزب الله” ووقف اي تنسيق بينها وبينه.

وفي المحصلة، ترك هيل انطباعاً لدى اكثر من مسؤول مفاده “أنّ واشنطن حريصة على استقرار لبنان ومستعدة لدعم الدولة اللبنانية، شرط ان تدعم الدولة نفسها، إذ لا يُعقل ان تستمر البلاد بلا حكومة ناجزة يقع على عاتقها التواصل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”.

المصدر: الجمهورية