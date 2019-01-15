لبنان يتجه إلى الإعتذار عن حضور مؤتمر وارسو… والسبب وجيه

ترددت معلومات مفادها أن اسرائيل مدعوة لحضور مؤتمر وارسو في شباط المقبل، وهذا الأمر سيحول دون مشاركة لبنان فيه على رغم أن من بين أهداف زيارة وكيل وزير الخارجية الأميركية السفير ديفيد هيل للبنان توجيه دعوة اميركية له لحضور المؤتمر.

ولم تستبعد مصادر لبنانية مطلعة أن يتجه الجانب اللبناني إلى الاعتذار عن المشاركة في هذا المؤتمر، خصوصًا أنه سيكون على مستوى وزراء الخارجية، وأن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يتجنب اتخاذ مواقف ضد طهران في الاجتماعات الدولية، نظرًا إلى التحالف الذي يجمعه مع “حزب الله” في الداخل اللبناني، على رغم التباينات التي

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى دعوة للمشاركة في القمة التي ستنظم جنبا إلى جنب مع وزراء خارجية عرب.

وذكرت القناة أن نتنياهو تلقى قبل أسبوعين دعوة للمشاركة، مرجحةً أن يقبلها لـ”أنّ جلوسه حول طاولة واحدة مع مسؤولين عرب كبار سيكون بمثابة دليل على صدقية تصريحاته عن التقارب بين تل أبيب ومحيطها العربي، مما سيصب في مصلحة حملة رئيس الوزراء الانتخابية”.

في الوقت نفسه، لفتت القناة إلى أن رئيس الوزراء لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن ما إذا سيشارك في القمة أم لا.

وأشارت القناة إلى أن وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والبحرين والإمارات والمغرب مدعوون أيضا للقمة، فيما من غير الواضح ما إذا كانت الدعوة وجهت إلى الجانب الفلسطيني.

وجاء الإعلان عن القمة في بولندا الجمعة الماضي على لسان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وذلك أثناء جولته شرق الأوسطية.

ومن جهته، شبه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قمة بولندا القادمة هذه بـ”السيرك”.

المصدر: لبنان24