ما هي الطرق المقفلة والمفتوحة أيام انعقاد القمة الاقتصادية؟

نقلاً عن موقع النهار:

تنعقد القمة الاقتصادية في العاصمة بيروت يومي 19 و20 الجاري، وسط اجراءات أمنية مشددة ستشهدها شوارع العاصمة، حيث يشارك في مهمة حماية القمة، إلى جانب لواء الحرس الجمهوري، قوى من كلّ الأجهزة الأمنية: العديد المباشر هو 7500 ضابط ورتيب وفرد من: الجيش اللّبناني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة.

الطرق المقفلة:

شارع اللمبي في الوسط التجاري

المدينة الرياضية ونفق سليم سلام

شارع شفيق الوزان

الطريق البحرية الممتدة من فندق فينيسيا إلى المرفأ

تقاطع جورج حداد – المرفأ

عين المريسة وجمال عبد الناصر

وسيسمح للمشاة والسيارات حاملي البطاقات بالمرور، بينما طريق جامع الأمين وصولاً الى مبنى “النهار”، وشارع بلدية بيروت سيسمح للسيارات بالمرور بشكل طبيعي طيلة فترة المؤتمر.

وبحسب القوى الأمنية، فإن الطرق ستقفل اعتباراً من يوم الجمعة 2019/01/18 الساعة صفر ولمدة 3 أيام، على أن يسمح بالدخول إلى البقعة لحملة البطاقات الصادرة عن الهيكلية الأمنية – قسم إصدار البطاقات وهم: المقيمون داخل البقعة، والوفود المشاركة، والإعلاميون المحليون العرب والأجانب، والقاطنون داخل البقعة، والعاملون في خدمة المؤتمر (فنادق، لجنة منظمة، تقنيون،…)، والمؤسسات المسموح لها بالعمل (التي لا تؤثر على المهمة)، والقوى الأمنية المكلفة بالمهمة”.

في مطار رفيق الحريري الدولي، ستتخذ تدابير أمنية مشددة داخل المطار وفي محيطه طيلة فترة وصول الوفود والمشاركين بالقمة الى لبنان وحتى مغادرتهم، وتسهيل إنجاز المعاملات الإدارية (ختم الجوازات، استلام الحقائب).

على مسالك الانتقال من المطار إلى مقرات الإقامة في بيروت: سيتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة عليها وصولاً إلى مقرات الإقامة وبالعكس.

وفي مقرات الإقامة ومقر المؤتمر، فقد تم إنشاء بقعة أمنية تتضمن مقرات إقامة الوفود المشاركة ومقر المؤتمر بهدف حماية الوفود طيلة فترة القمة”.

وتناول البقعة الأمنية:

تقاطع شارع شفيق الوزان مع شارع جورج حداد شرقاً (مقابل قاعدة بيروت البحرية)

تقاطع شارع وفيق سنو مع شارع إبن سينا غرباً (تقاطع الـ Hard Rock Café)

الواجهة البحرية شمالاً

خط موازٍ لشارع ويغان حتى شارع فخر الدين جنوباً”.