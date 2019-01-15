من الحمرا الى الضاحية.. سرق السيارة واستعملها “TAXI”

أقدم مجهول ليل 8 – 9 /12/2018 على سرقة جيب نوع X TRAIL من داخل مرآب في شارع المقدسي بمحلة الحمرا، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من معرفة هوية المشتبه به، وهو: م. ن. (مواليد عام 1981، سوري)، وقد تبين أنه يستخدم الجيب كسيارة أجرة في محلة الضاحية الجنوبية ويضع عليها لوحتين مزورتين.

وبحسب بيان تفصيلي من قوى الامن، بتاريخ 10/01/2019 وبعد تنفيذ عملية مراقبة ومتابعة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيفه، في الضاحية الجنوبية على متن الجيب المسروق وعليه اللوحتين المزورتين اللتين تبين أنهما عائدتين لسيارة نوع بيك آب.

بالتحقيق معه اعترف أنه سرق الجيب من الحمرا منذ شهر تقريباً، وبعد مرور يومين سرق اللوحتين عن بيك آب في محلة بئر حسن، وقام بتثبيتهما على الجيب ورمى اللوحتين الاساسيتين على أوتوستراد خلدة، وأنه استخدم الجيب كسيارة أجرة في الضاحية الجنوبية.

أعيد الجيب الى صاحبه وأودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته.