استراليا تقدّم هبة عسكرية للبنان

أعلنت سفارة استراليا في بيان، أن “وزير الدفاع النائب كريستوفر باين زار لبنان، والتقى كبار المسؤولين في الحكومة والقوات المسلحة، وقال: تعكس هذه الزيارة حرارة العلاقة بين أستراليا ولبنان وتقوم على العلاقات الثنائية القوية والمترسخة بين بلدينا، ومنها التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب وإنفاذ القانون. وأكد أن تعزيز الأمن والإستقرار والإزدهار في الشرق الأوسط لا يزال مصلحة أمنية قومية هامة بالنسبة إلى أستراليا”.



ولفتت الى أن “الوزير باين التقى خلال الزيارة، الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الدفاع يعقوب الصراف، وقائد الجيش العماد جوزاف عون. كذلك، أشار الوزير باين إلى أن أستراليا ستقدم هبة إلى القوات المسلحة اللبنانية قوامها 10 مركبات نقل أسترالية رباعية الدفع من طراز لاند روفر وأربع سيارات إسعاف أسترالية من نوع لاند روفر تم تجديدها. وقال: تدلل هذه الهبة إلى التعاون الوثيق بين بلدينا”.

أضاف: “لأستراليا مصلحة عميقة ودائمة في أمن لبنان واستقراره، تقوم على متانة الروابط الثنائية والمجتمعية بين بلدينا. أفخر بدعم القوات المسلحة اللبنانية. وستساعد هذه الهبة القوات المسلحة اللبنانية وستأتي بمساهمة مباشرة وإيجابية تجاه استقرار لبنان المستمر.

وأوضح أن “هذه الآليات قد خدمت أستراليا وقوات الدفاع الأسترالية جيدا وقد قامت صناعة الدفاع في أستراليا بتجديدها مؤخرا، على أن تنقل إلى لبنان في العام 2019”.

وذكر البيان بأنه “يخدم عناصر من قوات الدفاع الأسترالية المنتشرون ضمن عملية “بالادين” في لبنان في عداد هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة”.