الثلوج تتساقط على ارتفاع أقل من 900 متر.. وهذه حال بعض الطرقات!

تتساقط الثلوج بكثافة في كل المناطق الجبلية، وقد لامست البلدات والقرى التي لا يزيد ارتفاعها على 900 متر في قضاء عاليه، وتسببت بزحمة خانقة في بحمدون المحطة حيث توقف السير في اتجاه البقاع لجميع السيارات الآتية من بيروت.

وأقامت عناصر قوى الامن الداخلي حاجزًا في بحمدون لمنع الشاحنات والمركبات الكبيرة من التوجه الى البقاع عن طريق ضهر البيدر – المديرج، وسمحت بالمرور فقط للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية.



وتعتبر طريق حمانا – المديرج سالكة بصعوبة، وكذلك طريق قرنابل – جوار الحوز – كفرسلوان- ترشيش لسيارات الدفع الرباعي.

أما في جرد عاليه فبلغت سماكة الثلوج حوالى 15 سنتمترا، وباتت طريق المديرج – عين دارة سالكة بصعوبة، وكذلك طريق صوفر وقرى جرد عاليه – بحمدون المنصورية بتاتر- شانيه.

وعلى طريق شارون-العزونية، سجلت انهيارات صخرية شكلت خطرا على السلامة العامة.

توازيًا، تعمل فرق الدفاع المدني، منذ ظهر اليوم، على إزالة طبقات الثلج التي تراكمت على طرقات بلدات فيطرون، ميروبا، حراجل، كفردبيان، عيون السيمان، فقرا، لتسهيل حركة مرور السيارات وتنقلات المواطنين.

كما عملت الفرق على سحب شاحنة علقت في طبقات الثلج التي تراكمت على جسر بعقتوتة كسروان.