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بشرى سارّة من حمادة للناجحين بوظيفة “أستاذ ثانوي متمرّن”!

المصدر: وكالات 0

وقّع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حماده مشروع المرسوم المتعلّق بإلحاق طلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية في “الجامعة اللبنانية” الناجحين في الشهادة المذكورة بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي متمرّن في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتربية، وقد تسلمته وزارة التربية اليوم من مجلس الخدمة المدنية مع الموافقة.

وأحال حماده مشروع المرسوم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعطائه المجرى القانوني أي إصدار المرسوم بعد توقيعه من وزير المال ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

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