تحذير للبنانيين: هذه اللحوم والمنتجات “غير صالحة” بالاسواق.. وهذا قرار الوزير!

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، خمسة قرارات تتعلق بتعليق التداول باللحوم في “ملحمة وهبي للحوم والمواشي” في التيرو الشويفات وبمياه الشرب في “مؤسسة السرايا” في الشويفات العمروسية، وباعادة السماح بالتداول بصنف كبيس اللفت في شركة “قرطاس” في الدورة وفي مؤسسة “خيرات البقاع الاخضر” في صور، وبمنتجات افران وباتيسري العائلة الحديثة في منطقة عائشة بكار.

القرار الاول

وينص القرار الاول الذي يحمل الرقم 2/1/أ.ت على ما يلي:

المادة الاولى: يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة وهبي للحوم والمواشي الكائنة في التيرو – الشويفات، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم اخذها من الملحمة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012.

يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة اللحوم من هذه الملحمة للقرار المذكور اعلاه وذلك بعد اجراء التحسينات المطلوبة على شروط السلامة الغذائية.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

القرار الثاني

اما القرار الثاني، فيحمل الرقم 3/1/أ.ت ونص على ما يلي:

المادة الاولى: يعلق التداول بمياه الشرب التي تحمل العلامة التجارية “مياه السراي” من انتاج مؤسسة السرايا التجارية الكائنة في الشويفات – العمروسية، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة مياه تم أخذها من انتاج الشركة المذكورة، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162:1999(مياه الشرب المعبأة) لحين انتاج مياه شرب مطابقة للمواصفة المذكورة.

المادة الثانية: يطلب من الشركة الواردة اسمها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من مياه الشرب المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لاجراء اتلافها.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

القرار الثالث

ونص القرار الذي يحمل الرقم 4/1/أ.ت على ما يلي:

المادة الاولى: يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بصنف كبيس اللفت في شركة قرطاس للمعلبات والتبريد ش.م.ل الكائنة في الدورة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من كبيس اللفت تم اخذها من المؤسسة المذكورة اعلاه، مطابقتها للقرار رقم 119/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 15/9/2017 لناحية عدم وجود الملونات غير المسموحة في صناعة المخللات.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

القرار الرابع

كما اصدر وزير الاقتصاد القرار رقم 5/1/أ.ت ونص على ما يلي:

المادة الاولى: يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بصنف كبيس اللفت في مؤسسة خيرات البقاع الاخضر الكائنة في صور، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من كبيس اللفت التي تم اخذها من المؤسسة المذكورة اعلاه، مطابقتها للقرار رقم 119/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 15/9/2017 لناحية عدم وجود الملونات غير المسموحة في صناعة المخللات.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

القرار الخامس

ونص القرار الخامس الذي يحمل الرقم 6/1/أ.ت على ما يلي:

المادة الاولى: يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات افران وباتيسري العائلة الحديثة في منطقة عائشة بكار، وذلك بعد التأكد من التقيد بمعايير السلامة الغذائية وشروط النظافة المطلوبة.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.