تدابير سير بمناسبة انعقاد القمة الإقتصادية.. هذه تفاصيل حدود البقعة الأمنية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه التالي:

“بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للقمّة العربية التنمويّة، الاقتصادية والاجتماعية في بيروت بتاريخ 20/1/2019، سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:

إغلاق البقعة الأمنية (المناطق المحيطة بالفنادق حيث ينزل أعضاء الوفود) اعتباراً من الساعة صفر من يوم الجمعة 18/1/2019، ومنع وقوف السيارات فيها ومنع الدخول إليها بإستثناء الأشخاص المزوّدين ببطاقات صادرة عن اللجنة المنظمة، كما يُمنع وقوف السيّارات على جميع المسارات التي ستستخدم لانتقال الوفود المشاركة في القمّة. أمّا حدود البقعة الأمنية فهي التالية:

من الجهة الشرقية: – تقاطع جادة شفيق الوزّان مع شارع جورج حدّاد (مقابل قاعدة بيروت البحرية)

– الجهة الجنوبية لجادة شفيق الوزّان (الخط الممتد بإتجاه مدخل الواجهة البحرية).

من الجهة الجنوبية:- تقاطع شارع اللنبي مع جادة شفيق الوزّان (Cinema-City)

– تقاطع شارع البطريرك الحويّك مع جادة الفرنسيين (Medgulf)

تقاطع شارع اللواء فرانسوا الحاج.

تقاطع شارع “Chateaubriand” مع جادة الفرنسيين.

الحدود الخارجية لمبنى “ستاركو”

شارع عمر الداعوق المؤدّي إلى ظهر نفق فينيسيا.

من الجهة الغربية: – ظهر نفق فينيسيا، خلف فندق “Holyday- Inn”.

تقاطع شارع فينيسيا مع شارع إبن سينا.( Le Beryte – Hotel)

تقاطع مقهى “هاردروك” (Hard-Rock Café)

من الجهة الشمالية: – الواجهة البحرية.

إجراءات السير المتّخذة في خلال فترة إغلاق البقعة الأمنية ، من تاريخ 18/1/2019 لغاية 20 منه):

أولاً: للقادمين من الشمال قاصدين مدينة بيروت، اعتماد أحد المسلكَين التالييَن:

أ- أوتوستراد الدورة – الكرنتينا – تمثال المغترب – محطة شارل حلو – تقاطع جادة شفيق الوزّان، ثم الانعطاف يساراً نحو نفق جورج حدّاد، وصولاً إلى برج الغزال، ومن ثم بإتجاه المناطق الداخلية لمدينة بيروت.

ب- أوتوستراد الدورة – الكرنتينا – جادة شارل حلو –الصيفي )بيت الكتائب ( – شارع ويغان (مبنى جريدة النهار) – تقاطع البنك اللبناني الكندي، ثم الانعطاف يساراً نحو برج المر، ومن ثمّ بإتجاه المناطق الداخلية لبيروت.

ثانياً: للقادمين من الجنوب قاصدين مدينة بيروت، اعتماد أحد المسلكَين التالييَن:

أ- سلوك طريق الأوزاعي – الجناح – أوتوستراد الماريوت – حبيب أبي شهلا – كورنيش المزرعة، ومن ثم بإتجاه المناطق الداخلية لبيروت.

ب- سلوك طريق المطار(الأنفاق) – طريق المطار القديمة(الكوكودي) – ومن ثم إلى المناطق الداخلية لبيروت.

ثالثاً: للقادمين من جهة النادي العسكري – المنارة:

سلوك “مفرق” الصيّادين/عين المريسة – مسرح بيروت، ثم الالتفاف يميناً نحو شارع حسن إدريس صعوداً نحو تقاطع غراهام //جون كينيدي – مستشفى كلمنصو الطبي (CMC) – تقاطع كليمنصو/ جوستنيان – تقاطع كليمنصو/ الحكمة بإتجاه تقاطع شيحا/فخر الدين – نفق زقاق البلاط – جسر “الرينغ” – برج الغزال، ثم الالتفاف يساراً نحو شارع جورج حدّاد – الصيفي (بيت الكتائب)– الكرنتينا – الدورة.

رابعاً: منع المرور يومي السبت والأحد 19 و 20/1/2019، على الطرقات التالية:

أوتوستراد المدينة الرياضية – نفق سليم سلام – جادة شارل حلو – النفق المؤدّي إلى فندق فينيسيا (بالإتجاهين).

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في الامكنة المذكورة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.