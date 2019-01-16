جليد وثلوج.. هذا حال الطرقات اليوم!

على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تيويتر”، أفادت “قوى الأمن” بأنّ طريق زحلة-ترشيش سالكة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون الجليد.

في ما يتعلق بطريق ضهر البيدر فهي سالكة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات المجهزة بسلاسل معدنية.

وكانت توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن “يكون طقس الأربعاء غائما مع رياح شديدة يرتفع معها موج البحر (بين 6 و7 أمتار)، فيما تتساقط أمطار تكون غزيرة اعتبارا من الظهر مع زخات من البرد”.



ولفتت الأرصاد إلى أن”عواصف رعدية تؤدي إلى تشكل السيول وانجرافات في التربة”، على أن “تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1300 متر، ويتدنى مستوى تساقطها مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة خلال المساء لتلامس الـ500 متر خاصة في الداخل”.