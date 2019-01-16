طقس كانون المجنون: بعد الأجواء القطبية عاصفة رملية آتية.. الخميس يوم صحراوي!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية ان المرتفع الآزوري يسيطر فوق غرب تركيا واليونان بقيم ضغط تصل الى 1019 hpa وتكون فعاليته عالية فوق ليبيا ومصر حيث تصل الى 1025hpa، بينما تصل اطراف المنخفض الايسلاندي فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط الى 1009hpa، الأمر الذي سيستقطب الكتل القطبية نحو لبنان وسوريا والأردن تليها العاصفة الرملية التي تضرب حالياً شمال مصر فتخترق السحب الركامية بعد ظهر الأربعاء ما يؤدي الى تساقط امطار موحلة في لبنان بخاصة في ساعات المساء وصباح الخميس.



تتعمّق العاصفة الرملية فجر يوم الخميس فوق لبنان وفلسطين وتتراجع نسبة الرطوبة وتنحرف الأمطار نحو الأردن وتتحوّل اجواء لبنان وغرب سوريا وفلسطين الى مغبرة صفراء حتى يوم السبت بينما يخلّف الإيسلاندي وراءه أجواء شديدة البرودة وموجة من الجليد.

تتأرجح بلدان الشرق الأوسط بين العواصف القطبية والرياح المدارية الغبارية القادمة من الصحراء الإفريقية الكبرى، وفي النهاية سيبسط المرتفع الآزوري يده على شمال افريقيا ويوقظ المرتفع شبه مداري فيتراجع المنخفض الإيسلاندي نحو الدول الاسكندينافية، ما يؤدي الى استقرار في الطقس وارتفاع بدرجات الحرارة لمدة اسبوع تقريباً.

امّا طقس يوم الأربعاء:

تنشط الأمطار قبل ظهر اليوم في المناطق الساحلية وتتحوّل الى طوفانية من بعد الظهر وغزيرة منتصف الليل وتتساقط الثلوج بغزارة على الجبال 1100/1200 متر ومن ثمّ تتدنّى الى 900/1000 ومع تقدم الساعات تصل الى 800 متر وستشهد المناطق التي تتراوح بين 700/800 ثلوجاً دون تراكمات كثيرة تُذكر بسبب الغبار الذي سيغطي الأجواء اللبنانية ويمتص الرطوبة العالية.

أمّا طقس الخميس يتحوّل الى مغبر مع تعمق العاصفة الرملية وبارد، باختصار؛ هو يوم صحراوي.

الحرارة ليوم الخميس على الساحل: 12/5

على الجبال 1200متر: 3/-4

في البقاع: 3/-2

الضغط الجوّي: 1010hpa

الرطوبة: 40%

الرياح: شمالية غربية باردة سرعتها 10كلم في الساعة، تتحوّل مساء الى شرقية باردة.