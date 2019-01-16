قوى الأمن تحذر من مخاطر سوء استعمال وسائل التدفئة

حذّرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، من وسائل التدفئة المتخلفة، لافتة إلى أنّه لا بد من معرفة كيفية استعمالها بشكل آمن، كي لا تشكل خطراً على حياة العائلة.

وجاء في الإرشادات أنّه:

يجب اختيار المكان المناسب للمدفأة كي لا تقع على الأثاث أو السجاد.

مراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم مع المدفأة أو السماح لهم باللعب قربها.

تجنب وضع المدفأة بالقرب من الستائر والمواد القابلة للاشتعال.

عدم استخدام المدفأة للطهي، أو لتسخين المياه وتجفيف الملابس، خاصة في وجود الأطفال.