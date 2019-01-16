“ميريام” تفجّر غضبها: اقتلعت لوحات إعلانية.. والثلوج بهذه المنطقة أكثر من مترين!

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كما تسببت شدة الرياح بتدمير بعض الخيم البلاستيكية في حوض الحاصباني وسهول الماري والوزاني وسردة، وألحقت خسائر مادية فادحة في بساتين الحمضيات.



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