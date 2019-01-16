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“ميريام” تفجّر غضبها: اقتلعت لوحات إعلانية.. والثلوج بهذه المنطقة أكثر من مترين!

المصدر: وكالات 0

تسيطر على المنطقة موجة من البرد القارس، تدنت معها درجة الحرارة الى الصفر، وجاءت مصحوبة برياح شديدة السرعة، تسببت بإقتلاع العديد من اللافتات واللوحات الإعلانية على جانبي الطرقات.
كما تسببت شدة الرياح بتدمير بعض الخيم البلاستيكية في حوض الحاصباني وسهول الماري والوزاني وسردة، وألحقت خسائر مادية فادحة في بساتين الحمضيات.

ودفعت العاصفة “ميريام” بالمواطنين الى ملازمة منازلهم، إلا في الحالات الطارئة وإتخاذ الإحتياطات اللازمة لمواجهة تداعياتها المتوقع أن تشتد حدتها خلال الساعات المقبلة، كما أقفلت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة أبوابها تجاوبًا مع قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة.

وبموازاة ذلك تعتبر كافة طرقات المنطقة سالكة أمام حركة السير بإستثناء طريق راشيا الوادي – شبعا عبر عين عطا، حيث يستحسن إستخدام الآليات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية، نتيجة تكون طبقة من الجليد ليلا. في وقت وصلت فيه سماكة الثلوج على قمم جبل الشيخ الى أكثر من مترين.

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