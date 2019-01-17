أعمال الجلسة الاولى من القمة العربية الاقتصادية انطلقت

انطلقت أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، عند التاسعة من صباح اليوم الخميس في فندق فينيسيا في بيروت، في جلستها الاولى لمناقشة مشروع برنامج عمل اجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة، على مستوى كبار المسؤولين، والتي تضم رئيس اللجنة من المملكة العربية السعودية، الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في القمة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير كمال حسين علي، ومندوبين عن: المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الثالثة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين الشويش، جمهورية مصر العربية القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الدكتورة أماني الوصال، الجمهورية اللبنانية مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، جمهورية السودان وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور عمرفرج الله دفع الله، الجمهورية العراقية مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية عادل خضير عباس، سلطنة عمان السفير علي بن احمد العيساني، المملكة المغربية السفير أحمد التازي، وممثل عن الجمهورية التونسية السفير نجيب المنيف.



وسوف تنظر اللجنة في الوثائق التحضيرية للقمة، والتي تشمل مشروع جدول الاعمال، وتقرير الامانة العامة حول متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة ومشاريع القرارات.

ويعقد في هذه الجلسة التي تستمر لغاية الثانية عشرة ظهرا، الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين تحضيرا للقمة والذي يتضمن الجلسة الافتتاحية العلنية. وسيلقي رئيس الدورة الثالثة رئيس وفد المملكة العربية السعودية كلمة، بعده يلقي رئيس وفد لبنان رئيس الدورة الرابعة للقمة كلمة.

أما الجلسة الثانية، التي تعقد بعد الظهر وتكون مغلقة تتضمن:

اعتماد مشروع جدول الاعمال.

مناقشة بنود جدول الاعمال.

مناقشة مشاريع القرارات.

يذكر ان القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الاولى عقدت في الكويت سنة 2009، والثانية في شرم الشيخ في مصر عام 2011 والثالثة في الرياض عام 2013.