بعد “نورما” و”ميريام”: هل من عاصفة أخرى قادمة؟ مصلحة الأرصاد تُجيب

بعد العاصفتين المتتاليتين “نورما” و”ميريام”، يتساءل الناس إن كان هناك من عاصفة أخرى قادمة، لكن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني توقعت ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة، من دون ذكر أي معلومات عن عاصفة أخرى، بل على العكس، أشارت الى طقس مستقر وبارد نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.



وحذّرت من خطر إنزلاق السيارات على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى بسبب تشكل الجليد على ارتفاع 1200 متر وما فوق.

الحالة العامة:

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا وتساقط أمطار محلية شمال البلاد خلال الفترة الصباحية مع بقاء درجات الحرارة الصباحية متدنية مما يؤدي الى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 متر خلال ساعات الصباح الأولى و في الليل . يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية وخلال الليل.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، نحذر من خطر إنزلاق السيارات على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى بسبب تشكل الجليد على ارتفاع 1200 متر وما فوق.

السبت: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع.

درجات الحرارة على الساحل من 10 الى 17 درجة، الجبال من 3 الى 9 درجات، الأرز من -3 الى درجة، الداخل من 3 الى 9 درجات.

كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 42,3 ملم 348,9 ملم 805,2 ملم 436,0 ملم

بيروت 32,3 ملم 299,1 ملم 597,8 ملم 420,0 ملم

زحلة 51,0 ملم 190,7 ملم 577,1 ملم 282 ملم

صور 40,1 ملم 231,6 ملم 520,7 ملم / ملم

الرياح السطحية: شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

الانقشاع: جيد خلال النهار، يسوء محليا على المرتفعات خلال الليل بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70 %

حال البحر:مائج حرارة سطح الماء: 17°م.

الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,42 ساعة غروب الشمس: 16,54