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“مخترق” الحدود جنوباً في قبضة المخابرات

المصدر: وكالات 0

أعلنت قيادة الجيش أنه “بعد عمليات بحث مستمرة من الجيش تمكنت اليوم دورية من مديرية المخابرات من العثور على المواطن الأميركي “COLIN EMERY” متخفياً في أحد أحياء صور وتوقيفه بعد الإشتباه بدخوله بتاريخ 15/ 1/ 2019 من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى داخل الأراضي اللبنانية”.

وأعلن الجيش أن التحقيقات بوشرت مع المواطن الأميركي بإشراف القضاء المختص.

وكانت بلدة عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان قد شهدت عصر يوم الثلاثاء حادثة مثيرة للجدل، حيث دخل عنصر بزيّ الجيش الإسرائيلي ومعه صندوق الى موقع الراهب في البلدة.

وعند لقائه الاهالي، رمى العنصر الصندوق وأوراق ثبوتية باللغة العبريّة ولاذ بالفرار، واختبأ في الأراضي اللبنانية في منطقة الخرزة داخل “خلة الصرة”. وقامت مخابرات الجيش وعناصر من حزب الله بالبحث عنه.

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