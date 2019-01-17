“ميريام” انحسرت وعمليات جرف الثلوج بدأت.. هذه الطرقات أصبحت مفتوحة

تولت جرافات بلدية بعلبك جرف الثلوج منذ الصباح الباكر، وفتحت الطرقات الرئيسية، كما عملت الجرافات التابعة لاتحادي بلديات بعلبك وشرقي بعلبك على فتح الطريق الدولية الممتدة من رياق إلى بعلبك منذ ليل أمس، في حين تقوم جرافات وزارة الأشغال العامة والجرافات المتعاقدة معها الوزارة بجرف الثلوج عن طرقات عيناتا – المشيتية – دير الأحمر ومتفرعاته، شليفا- دار الواسعة – اليمونة، دير الأحمر – اليمونة، مشتل كفردان- مزارع بيت سويدان- مزارع بيت مشيك، النبي شيت – الخضر – الخريبة، النبي شيت – حام – معربون – النبي سباط، وطريق حدث بعلبك باتجاه أفقا لمسافة حوالي كيلومتر.

كما ساهمت آليات الدفاع المدني بفتح طرقات رئيسية تربط قرى نبحا- القدام- دير الأحمر”.

وتولت بلدية تمنين التحتا تأمين أماكن إيواء للنازحين السوريين الذين كانت مخيماتهم مهددة بغمرها بالمياه.

وقد تسببت العاصفة بانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء مدينة بعلبك وقرى المنطقة، وقطعت بعض الأشجار على طريق رأس العين، وأدت إلى إقفال المدارس والمعاهد وفروع الجامعات الرسمية والخاصة.

كما تقوم جرافات بلدية شبعا منذ ساعات الصباح الأولى بفتح الطرقات العامة والداخلية للبلدة لكي يستطيع المواطنون التنقل وقضاء حوائجهم الضرورية، في حين تعمل جرافات وزارة الأشغال العامة على جرف الثلوج وفتح الطرقات الخارجية للبلدة التي تربط شبعا بالبلدات المجاورة.

كما أفادت غرف التحكّم المروري عن إعادة فتح الطريق على أوتوستراد شكا باتجاه طرابلس قبل مفرق برغون، مشيرة الى ان طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي.