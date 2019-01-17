ناطور إحدى مباني الأشرفية يبتز سيدة في سويسرا

بتاريخ 14/1/2019 ورد عبر خدمة “بلّغ” على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، شكوى من سيدة سورية مقيمة في سويسرا، ضدّ مواطنها:- ج. ط. (مواليد عام 1997) المقيم في لبنان، والذي تعرّفت عليه خلال فترة أربعة أشهر عبر تطبيقي “فايسبوك” و “واتساب”، فأوهمها بأنه يحبها ويريد الزواج منها، وتطوّر تواصلهما فقام بتسجيل مقاطع فيديو، ثم ابتزّها وهدّدها بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم تقم بما يلزم لتأمين سفره إلى سويسرا وانتقاله من لبنان.

نتيجةً للتحريات والمتابعة، تمكنت مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيفه في خلال 48 ساعة بتاريخ 16/1/2018 في محلة الأشرفية _ بيروت، حيث يعمل “ناطور” في إحدى المباني.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.