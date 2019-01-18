أنباء “صادمة” لجماهير برشلونة.. هل سيُعاقب الفريق؟

جاء يوم الخميس بأنباء “صادمة” لجماهير برشلونة، فمن المحتمل أن يعاقب الفريق الكتالوني بالخروج من كأس ملك إسبانيا، بسبب خرق في قوانين المسابقة.

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن برشلونة أشرك المدافع الشاب خوان برانداريز “شومي” في ذهاب دور الـ16 أمام ليفانتي، رغم حصول اللاعب على 5 بطاقات صفراوات في دوري الدرجة الثانية، مع فريق برشلونة الرديف.



وفي قوانين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يحرم اللاعب من المشاركة في مباراة واحدة بالبطولات المحلية، في حال حصوله على 5 بطاقات صفراء.

وشارك “شومي” في مباراة برشلونة التي خسرها أمام ليفانتي الأسبوع الماضي، بنتيجة 1-2.

وقد يكلف هذا الخطأ الإداري برشلونة كثيرًا، خاصة أن فرصته مواتية لتحقيق اللقب للمرة الخامسة على التوالي، في رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة.