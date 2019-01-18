احذروا أيها اللبنانيون.. سرقات بآلاف الدولارات في هذه المناطق

في سلسلة سرقات في عدة مناطق في لبنان، أقدم مجهول على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى محطة محروقات في ميروبا- كسروان العائدة للمدعو ف. خ. وسرق من داخل مكتبه مبلغ وقدره حوالي 4 ملايين ل.ل. وفر الى جهة مجهولة.

وفي محلة كليمنصو تقاطع شارعي المعماري وعبد الباقي، أقدم مجهول على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى محل معد لبيع الهواتف الخليوية (ميرديان سل) العائد لـ ب. و. وسرق من داخله هواتف خليوية قدرت قيمتها بحوالي 10.000 دولار اميركي.

أما في المروانية، فقد أقدم مجهول على الدخول الى مركز بلدية ليل ثلاثاء-الأربعاء بواسطة الكسر والخلع وعمل على خلع الخزنة وسرق من داخلها مبلغ وقدره 20000 دولار اميركي، ثم فرّ بعدها الى جهة مجهولة.

كذلك في طريق الجديدة- شارع حمد، أقدم مجهول على سرقة دراجة نارية للمدعو خ. ع. (سوري الجنسية) وبداخلها اوراقه الثبوتية ومبلغ 22 مليون ل.ل.

المصدر: لبنان24