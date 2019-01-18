الثلوج تغطّي البقاع.. وهذا حال الطّرقات! (فيديو)

تشكّلت منذ مساء أمس الخميس، طبقة كثيفة من الجليد على الطرقات العامة والفرعية في البقاع، بفعل سرعة الرياح الباردة التي وصلت إلى 80 كلم في الساعة، وأيضاً بسبب تدنّي درجات الحرارة التي لامست الـ 5 درجات تحت الصّفر، وفق ما ذكر مراسل “لبنان 24” في البقاع.

وقد اجتاح الجليد بلدات البقاع الشمالي، ومدينة بعلبك حيث عمدت بلديتها على رشّ الملح منذ الصباح الباكر، كما أقفل الجليد أوتوستراد بعلبك المؤدّي إلى رياق وزحلة وتعنايل وشتورا، وقد لمس المواطنون صعوبة في التنقل من دون تجهيز سياراتهم بسلاسل معدنية، حتّى في الطرقات التي اعتادوا سلوكها يومياً.

أما طريق ضهر البيدر فهي سالكة حالياً فقط أمام السيارات الرباعية الدفع، أمّا ترشيش – زحلة فمقطوعة بالكامل، ويشهد محيط ساحة شتورا زحمة سيارات، وهناك تواجد كثيف لعناصر الأجهزة الأمنية كافّة الذين ينتظرون فتح الطريق أمامهم للإلتحاق بمراكز خدمتهم في بيروت.

وكانت المدارس في البقاع قد أقفلت أبوابها منذ أن حلّت العاصفة “ميريام” حتى صباح اليوم الجمعة بعدما ارتأى القيّمون عليها الانتظار حتّى يوم الإثنين بسبب سماكة الجليد وحفاظاً على سلامة الطلاب والأساتذة معاً.