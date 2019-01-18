بلدة عيناتا البقاعية مقطوعة كلياً والبيوت معزولة.. مناشدات بالتدخل السريع!

ما زالت بلدة عيناتا البقاعية مقطوعة كليا عن القرى المجاورة، بسبب تراكم الثلوج وتجمعها جراء الرياح القوية التي عصفت يوم أمس بالبلدة بعد التساقط الغزير للثلوج يوم الأربعاء.

وناشد رئيس بلدية عيناتا وزارة الأشغال “التدخل للمساعدة على فتح الطريق من خلال إرسال توربين لمؤازرة الآلية الموجودة حاليا، والتي تتقدم ببطء شديد وبصعوبة”.

وأشار إلى أن “البيوت داخل الأحياء شبه معزولة بسبب تراكم الثلوج”.

وطمأن رحمة الى أن “جميع القاطنين في البلدة بخير، وأن المواد الغذائية والمحروقات والأدوية متوفرة، لأن الأهالي يتحسبون عادة لمثل هذه العاصفة”.

بدوره اكد أمين سر لجنة ادارة الكوارث والأزمات في محافظة بعلبك الهرمل المهندس جهاد حيدر أن “بلدة اليمونة التي ترتفع 1500 متر عن سطح البحر أصبحت شبه معزولة بسبب تراكم الثلوج، وطريق التواصل الوحيد للبلدة مع بلدات الجوار حاليا هو طريق بلدة بتدعي، الذي تمكنت بلدية اليمونة من فتحه بصعوبة”.

وطالب حيدر الممثل التقني لوزارة الاشغال العامة والنقل في غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث والازمات المهندس عماد الحاج شحادة “الإيعاز إلى من يلزم فتح طريقي دار الواسعة ودير الأحمر بما أمكن لتأمين التواصل مع بلدة اليمونة”.