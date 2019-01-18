بنطاله ممزّق.. هذه الصور الأولى للأميركي الذي تسلل إلى عيتا وشغل اللبنانيين!

إنشغل اللبنانيون منذ يومين بدخول رجل أشقر، إلى عيتا الشعب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وظنّه شهود من البلدة أنّه اسرائيلي، ولكن الجيش أصدر بيانًا أمس الخميس كشف فيه هوية هذا الرجل، وتبيّن أنه أميركي يدعى “COLIN EMERY”.

ولفت الجيش الى أنّه أوقفه في أحد أحياء مدينة صور وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.

وبحسب المعلومات فالموقوف يُدرّس اللغة الإنكليزية في مدرسة إسرائيلية.

من جانبهم، تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا له خلال شرائه الملابس من محلّ في صور، ويدفع ثمنها بواسطة بطاقة ائتمان. كما بدا البنطال الذي كان يرتديه ممزقًا.

كذلك نشر حساب إسرائيلي صورةً لجواز سفر الموقوف يظهر أنّه أميركي.