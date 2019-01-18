سوري يهاجم مواطنة ويطعنها بالسكين.. هذا ما حصل مع “سهام” في تنورين

تعرضت المواطنة سهام م. لعدة طعنات بالسكين داخل محلها في تنورين من عامل سوري فر الى جهة مجهولة ولا يزال مجهول الهوية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”

ونقلت مراد الى مستشفى تنورين الحكومي وهي في حال حرجة حيث خضعت لعملية جراحية وادخلت الى العناية الفائقة.

وأجرى النائب فادي سعد اتصالاته بالاجهزة الامنية والجهات المختصة، مطالبا بتكثيف التحقيقات وعمليات البحث عن العامل السوري في سبيل التوصل لالقاء القبض عليه وانزال اشد العقوبات بحقه.

واكد سعد “لطالما حذرنا من الوجود السوري باعتباره قنبلة موقوتة من هنا نكرر مطالبتنا بضرورة تنظيم هذا الوجود واتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لحصول مثل هذه الجرائم”.