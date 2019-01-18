لبناني يمارس أعمالاً منافية للحشمة مع ابنتيه القاصرتين.. وهذا مصيره!

أوقفت دورية من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في بلدة برقايل العكارية المدعو ع. ع. (49 عاما)، المطلوب بموجب بلاغ بحث وتحر لاقدامه على أفعال منافية للحشمة مع ابنتيه القاصرتين، وسلم إلى مخفر درك برقايل لاجراء المقتضى القانوني بحقه، وتحويله إلى القضاء المختص. بحسب “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وكان موقع “النهار” قد أورد تقريراً عن الجريمة، جاء فيه أنّ الوالد كان يعتدي على بناته القاصرات بأشنع الأساليب. وعلى مرأى زوجته التي هددها بالقتل في حال أفشت الأمر.

وبحسب الموقع، كان الوالد يختار واحدة من بناته السبعة، ليدخلها على الغرفة حيث يمارس عليها وحشيته.

ونقل موقع “النهار” عن مصدر أمني أنّ الوالد كان يبيع بناته إلى خليجيين بعقد قران، وإلى شاب يملك المال في البلدة، حيث كان يقصده مع بناته في الفيلا التي يملكها، ليعتدي واياه عليهن. ولفت المصدر إلى أنّ البنات هن اللواتي أبلغن عن الوالد، خوفاً من أن يعتدي على الشقيقتين القاصرتين، مشيراً إلى أنّ التحقيقات قد أظهرت أنّ الوالد قد فضّ بالفعل بكارة الفتاتين.