مراكز التزلّج ستزدحم نهاية الأسبوع.. وهذه التدابير المتّخذة!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغاً جاء فيه: “إلحاقاً لبلاغنا المتعلق بتدابير السير التي ستتخذها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في منطقة عيون السيمان (حيث من المتوقع توافد عدد كبير من المواطنين إلى مركز التزلج).



ستتّخذ المديرية التدابير نفسها بتاريخَيْ 19 و20 كانون الثاني 2019، اعتباراً من الساعة 15.00 بدلاً من الساعة 14.00.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان منعاً للازدحام”.

وكانت المديرية أفادت في بلاغها السابق بأنّ التدابير ستكون على النحو الآتي: “- تحويل السير من SAINT ANTONIO لغاية مستديرة فاريا نزولاً (طريق فاريا القديمة) ومنعه صعوداً.