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هكذا سيكون طقس “الويك أند”.. ماذا عن الإثنين؟

المصدر: وكالات 0

أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، ان طقساً مستقراً وبارداً نسبياً، يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى مساء يوم الاثنين حيث يتحول الى متقلب.

وجاء في نشرتها عن الطقس المتوقع في لبنان في الأيام الثلاثة المقبلة، ما يلي:

السبت: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وبقاء خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل.

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع إستمرار درجات الحرارة بالإرتفاع.

الإثنين: غائم جزئياً مع إنخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول ليلا إلى غائم وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً.

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