“ولعت” بين جمهور “صار الوقت” ومناصرو “أمل” صبّوا غضبهم: “رهن إشارة بري”! (فيديو)

نشر حساب برنامج “صار الوقت” الذي يقدّمه الإعلامي مارسيل غانم على شاشة MTV فيديو يُظهر الإشكال الذي حصل مباشرة على الهواء بين مناصرين لحزب الكتائب اللبنانيّة وآخرين من “حركة أمل”، بحضور ضيفَي البرنامج النائب جورج عطاالله والنائب هاني قبيسي.

وقد بدأ الإشكال بعد مداخلة لمناصر من “حزب الكتائب” علّق فيها على أحداث 6 شباط، حيث قال: “من المؤسف بعد 30 سنة هناك من يهددنا بـ6 شباط ويتمرّد على الشرعية اللبنانية، وإذا كنتم تعتقدون أنّ ليبيا خطفت الإمام موسى الصدر، ففي كلّ منزل لبناني هناك شهيد قُتل على يد النظام السوري”، واعتبر أنّ هناك ازدواجيّة بالتعاطي بين النظامين الليبي والسوري”.

وهنا ارتفعت أصوات بعض مناصري “أمل” الذين رفضوا ما قاله مناصر “الكتائب”، وحاول هاني قبيسي تهدئة الجمهور الغاضب، لكنهم استمروا بالتعليق، وتوالت المناوشات حتى تدخّل مارسيل غانم شخصيًا، وطلب منهم وقف الجدل القائم.

وقال أحد شبّان “أمل”: “نحن رهن إشارة (الرئيس) نبيه بري”، فأعاد مارسيل ما قاله الشاب لتهدئة الوضع: “أوكي نحن رهن إشارة نبيه بري”، وأعلن عن الدخول بفاصل إعلانيّ.

المصدر: لبنان24