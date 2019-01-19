استعدادات وترتيبات لوجستية في المطار.. وهذا أوّل من سيستقبله عون!

تجري الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية على قدم وساق في قاعة كبار الزوار في مطار بيروت، حيث خصص جناح للاعلاميين يتضمن كل ما يحتاجه الاعلاميون، حسب ما أفادت الوطنية للإعلام.

وأوضحت الوكالة أنّ مدير المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري رفيق شلالا جال على الجناح الخاص بالاعلاميين، واطلع منهم على الترتيبات، ووضعهم في اجواء وصول الوفود الرسمية التي ستصل اليوم الى مطار رفيق الحريري.

وتجدر الاشارة الى تواجد كبير للاعلاميين من مختلف الدول العربية والاجنبية لتغطية وصول الوفود الرسمية العربية.

وسيصل بعد قليل ممثل السلطان قابوس من سلطنة عمان اسعد بن طارق حيث سيستقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ارض المطار الذي وصل منذ قليل إلى قاعدة بيروت الجوية في المطار.