الحريري يلغي زيارة مهمّة.. وهذه هي الوفود التي استقبلها اليوم بمطار بيروت

يستمر وصول الوفود الرسمية العربية الى مطار رفيق الحريري الدولي، وظهر اليوم وصل رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على رأس وفد رسمي وكان في استقباله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، سفير فلسطين في لبنان اشرف دبور والوفد الفلسطيني الذي كان وصل الى لبنان للمشاركة في فعاليات القمة العربية، وقائد جهاز امن المطار العميد جورج ضومط.



وأقيم للوفد مراسم استقبال رسمية بعدما حطّت الطائرة في مطار بيروت، ليدخل بعدها الرئيس الحريري والوفد الفلسطيني الى مبنى كبار الزوار.

ولاحقًا، وصل ممثل رئيس الجزائر عبد العزيز بو تفليقة، رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح، الى مطار بيروت، وكان الحريري في استقباله.

وبعده، وصل وزير خارجية دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح للمشاركة في اعمال القمة الاقتصادية.

من جانبه، قال مدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية شلالا في حديث لـ”الميادين”: “يجب تقديم مصلحة الشعوب العربية على ما عداها من خلافات داخلية”، مضيفًا أنّ “29 مشروع قرار وافق عليها اجتماع وزراء الخارجية ستطرح في القمة الاقتصادية غدًا”.

وأضاف شلالا أنّ “الرئيس الموريتاني يصل اليوم وامير قطر يصل غدا وننتظر الاجابات حول مشاركة المزيد من القادة”.

من جانبها، أفادت الوكالة “المركزية” عن أنّ الرئيس سعد الحريري ألغى زيارته الى دافوس، حيث سيقام المنتدى الاقتصادي العالمي الثلاثاء، وذلك للانصراف الى معالجة الاوضاع الداخلية بعد سلسلة النكسات التي أصابت القمة والوضع الحكومي.