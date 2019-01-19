بعدما ودّعت “ميريام” لبنان.. العواصف الثلجية عائدة بهذا التاريخ!

بعدما ودّع لبنان العاصفة “ميريام”، نشرت صفحة Lebanese Daily Weather أبرز توقعاتها للطقس في الأيام المقبلة، لافتة إلى أنّ طقسًا مستقرًا سيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأشارت الى أنّ الطقس المثلج سيعود قريبًا، وهو ما أعلنته صفحة أخرى أنّ العواصف الثلجية عائدة في شباط.

فقد أفادت صفحة “سيزار” المختصة بالأحوال الجويّة أنّ كمية المتساقطات فاقت في العديد من المحطات معدلاتها السنوية، وبلغت في منطقة راشيا – المحيدثة 696 ملم وهي تشكل 99% من الموسم المطري .

ولفتت الى أنّ النشاط الجوي سيعود خلال شهر شباط القادم بعدما يُعيد القطب بناء نفسه.

من جانبه، قال الإعلامي يزبك وهبي عبر حسابه على “تويتر” أنّ الجليد والصقيع سيقلان اعتبارًا من الغد وبشكل تدريجي. ولفت الى أنّ الجليد يعني كذلك أنّ الثلج سيليه.