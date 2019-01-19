تفاصيل جديدة عن مفاجأة أمير قطر.. عون اتصل به ثم!

في تفاصيل جديدة عن حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية التي تنعقد غداً الأحد في واجهة بيروت بحرية، أوضحت الوكالة القطرية للأنباء أنّ أمير قطر تلقى اتصالاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ولفتت الوكالة إلى أنّ الأمير تميم تلقى اتصالاً من عون مساء أمس “جرى خلاله استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في مدينة بيروت غداً الأحد، مرحباً فخامته بمشاركة سمو الأمير المفدى في القمة”.



وتابعت الوكالة: “كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

يُشار إلى أنّ مشاركة أمير قطر شخصياً تأتي بعدما كان اعتذر في وقتٍ سابق عن الحضور إلى بيروت.

يُذكر عدداً كبيراً من الرؤساء والأمراء والملوك العرب عن حضور هذه القمة بشكلٍ شخصي.