مأساة عاملات في لبنان: إثنتان توفيتا.. والثالثة وضعها حرج!

عثر على عاملة أثيوبية جثة هامدة في مشاريع القاع، داخل حديقة منزل نقيب في الجيش، بحسب ما أفاد مراسل “لبنان 24”.

وكانت بعض المعلومات قد أفادت أنّها كانت تعمل لديه ويوجد شكوى لدى الامن العام عن فرارها بتاريخ 2019/01/01 الا أن الاسباب لا تزال مجهولة.

وفي محلة حوش الزراعنة عثر على عاملة أثيوبية أخرى جثة هامدة إثر سقوطها من على شرفة في الطابق الثالث من منزل المدعو “ف. س.”، وقد تم نقل جثتها إلى براد مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في المعلقة.

أما في دير عمار حي البيادر، فقد أقدمت أثيوبية على رمي نفسها من الطابق الرابع بهدف الانتحار علما انها تعمل في منزل “م. ع.”، وتم نقلها الى احد مستشفيات طرابلس للمعالجة، وهي في وضع صحي حرج.

المصدر: لبنان24