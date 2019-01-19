معهد في عكّار يغلق أبوابه بشكلٍ مفاجئ.. ماذا عن مصير الطلاب؟!

أغلق معهد “CIS” المهني في تلحياة – عكار أبوابه، يوم أمس الجمعة، وذلك خلافات بين بلدية تلحياة والإدارة المركزية في بيروت حيث توقّف التعليم في المعهد، فيما تمّ نقل الطلاب إلى حلبا، وفق ما أفاد مراسل “لبنان 24” في الشمال.

وقد أوضح أحد أهالي الطلاب أنّ الإدارة أبلغتهم بأنّ المواصلات مجانية إلى حلبا وسيصار إلى تكثيف الدراسة الناتجة عن التأخير وإلغاء الأعطال كي لا يتضرّر الطلاب.

وأعلن المعهد عبر صفحته على “فيسبوك” عن “إقفال أبوابه غداً الجمعة (أمس). للتفاصيل الرجاء مراجعة الإدارة، من دون تقديم المزيد من الإيضاحات.

المصدر: لبنان24