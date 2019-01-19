مفاجآت الطقس: المرتفع الشبه مداري يتحكّم بلبنان.. وهذا ما سيحصل الأحد!

أفاد الأب إيلي خنيصر المتخصص بأحوال الطقس على حسابه على “فيسبوك” بأنّ “المرتفع الآزوري” يتمدد فوق شمال افريقيا بقيم ضغط مرتفعة، ويقابله “المرتفع شبه مداري” فوق شبه الجزيرة العربية والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، بقيم تترواح بين 1025 و 1028hpa، الأمر الذي سيساهم بتدفّق رياح مدارية دافئة، نسبياً، نهاراً نحو البلدان المذكورة، فور انحسار الكتل القطبية عن الحوض الشرقي للبحر المتوسط”.



وأضاف: “من جهة أخرى، غادرنا المنخفض الإيسلاندي، ويستقر حالياً جنوب غرينلند وسيبدأ تأثيره على غرب اوروبا اعتبارا من يوم الإثنين حين تتدنّى قيم ضغطه الى 986hpa، فيُقصي الآزوري نحو المحيط الأطلسي ويجتذب الجبهات القطبية نحو اسبانيا وفرنسا والبرتغال وشمال غرب افريقيا (الجزائر والمغرب) وتنتظر هذه المناطق تساقطاً للثلوج في الأيام القليلة المقبلة، اذن، يمارس الإيسلاندي نشاطه في الغرب، وسيكون تأثيره ضعيفاً على الشرق الأوسط حيث يتصدّى له “المرتفع الشبه مداري”، وعلى الرغم من انّه سيملأ البحر المتوسط وجنوب اوروبا بسلسلة من المنخفضات الجوّية، قد تطال لبنان بحالات عدم استقرار مطلع الأسبوع المقبل، الاّ ان خطر الضغط المرتفع في الشرق الأوسط يقف عائقاً امام تقدم الهطولات الغزيرة، ويلزمه منخفضات متدنية القيم لكي تعيد الخيرات التي شهدناها، مؤخراً، نحو الشرق الأوسط،فحين يستقر الايسلاندي فوق غرب اوروبا، يكون تأثيره اقلّ فعالية على الشرق الأوسط، بينما حين يبسط سيطرته على شرق اوروبا وغرب روسيا يستقطب الخيرات والموجات الباردة نحونا، ويُضعف نشاط الشبه مداري.

يستقر الطقس المشمس يوم السبت وحتى مساء الأحد يتخلله ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف لتسجل:

على الساحل: 19/9

على الجبال 1200متر: 13/-1

ي البقاع: 11/2

الضغط الجوّي: 1025hpa

الرطوبة: 70%

الرياح: شمالية شرقية الى شرقية سرعتها 10كم في الساعة.”