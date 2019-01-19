مفاجأة اللحظة الأخيرة.. أمير قطر يشارك شخصياً في قمّة بيروت

في تطوّر لافتٍ، يمكن وصفه بأنّه “مفاجأة اللحظة الأخيرة”، أفادت معلومات لـلـ”LBCI” بأنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أبلغ دوائر القصر الجمهوري في بعبدا بأنّه سيحضر شخصياً غداً إلى بيروت على رأس وفد بلاده المشارك في القمّة العربية التنموية: الإقتصادية والإجتماعية التي تنعقد غداً الأحد، في واجهة بيروت بحرية.

قمة بيروت بدون ملوك وأمراء: 3 رؤساء فقط سيحضرون وهذه تكلفتها!



وتأتي مشاركة أمير قطر شخصياً بعدما كان اعتذر في وقتٍ سابق عن الحضور إلى بيروت.

يُذكر عدداً كبيراً من الرؤساء والأمراء والملوك العرب عن حضور هذه القمة بشكلٍ شخصي.